O Desportivo de Chaves recebeu e venceu o Académico de Viseu por 3-0, em jogo a contar para a quarta jornada da II Liga.

João Teixeira (3’ e 71’) e Patrick (69’) marcaram os golos dos flavienses, que se viram reduzidos a dez aos 15 minutos, por expulsão de Luís Rocha.

Com este triunfo, o primeiro nesta edição da II Liga, o Desportivo de Chaves sobe provisoriamente à oitava posição, com cinco pontos. O Académico ocupa o 12.º lugar, com apenas três pontos.