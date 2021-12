O FC Porto assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado a 3 de dezembro, com a divulgação de várias imagens em que junta os atletas da secção de Desporto Adaptado do clube aos jogadores de diversas modalidades.



A campanha tem um lema forte: «A mesma ambição».



Wendell, da equipa A de futebol, surge ao lado de Pedro Cardoso, do ténis de mesa adaptado. Tomás Esteves, que representa o FC Porto B, conta com a companhia de Fábio Oliveira, do Goalball.



Os dragões mostram ainda João Soares (basquetebol) com César (futsal), Rui Silva (andebol) com Alice (coccia), Telmo Pinto (hóquei em patins) com Daniel (natação) e Graziele Souza (voleibol) com Daniel (basquetebol).



Veja as imagens na galeria associada a este artigo.