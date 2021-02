Um incêndio destruiu cerca de 80% do Autódromo Termas de Rio Hondo, na província de Santiago del Estero, Argentina.

De acordo com as primeiras informações dos bombeiros no local, as chamas terão começado na área do terraço, quando algumas estruturas estavam a ser soldadas.

A direção esclarece que o incêndio destruiu, entre outros espaços, o edifício das boxes, a zona da sala de imprensa, e salas VIP, e não atingiu o museu, a torre de controlo e a zona de oficinas.

Os responsáveis pela gestão do autódromo asseguram os danos devem ser cobertos pelo seguro, mas «reconhecem que será preciso tempo para reconstruir» tudo o que foi destruído pelo incêndio.

O circuito argentino integra desde 2014 o calendário do Mundial de MotoGP, tendo a prova de 2021, que estava prevista para 11 de abril, sido adiada devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, o mesmo motivo que levou ao cancelamento da corrida em 2020.