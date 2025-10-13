Mundiais Virtus: mais um ouro para Sandro Baessa nos 400 metros barreiras
Portugal soma já 10 medalhas na competição que decorre em Brisbane, na Austrália
Sandro Baessa voltou a destacar-se nos Mundiais Virtus, ao conquistar esta segunda-feira a medalha de ouro nos 400 metros barreiras, com o tempo de 58,63 segundos. Em Brisbane, na Austrália, e o atleta português subiu pela segunda vez ao lugar mais alto do pódio, depois de já ter vencido nos 1.500 metros.
Com este triunfo, Portugal soma agora 10 medalhas no total — cinco de ouro, três de prata e duas de bronze — ao terceiro dia de competição.
Ana Filipe voltou também a brilhar. Depois do ouro no triplo salto no arranque do Mundial, conquistou esta segunda-feira a prata no salto em comprimento, com a marca de 5,16 metros.
Cristiano Pereira arrecadou o bronze nos 3.000 metros obstáculos (10.38,36 minutos), enquanto Lenine Cunha terminou em terceiro no salto em comprimento (6,27 metros), conquistando assim a sua terceira medalha nesta edição do campeonato.
Nas eliminatórias dos 200 metros, Carina Paim (26,93 segundos) e Igor Oliveira (22,75) garantiram presença nas finais. Sandro Baessa também se apurou, mas para a final dos 800 metros.
Portugal defende na Austrália o título de Campeão do Mundo por equipas (T20), conquistado em Vichy, França, em 2023.