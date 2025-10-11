Ana Filipe sagrou-se este sábado campeã mundial do triplo salto nos Mundiais Virtus, competição destinada a atletas com deficiência intelectual.

Em Brisbane, na Austrália, a atleta portuguesa alcançou a marca de 11.01 metros, superando a australiana Sophie Thompson, que ficou na segunda posição com 7,80 metros, na categoria T20 (atletas de pista com deficiência intelectual).

Além disso, Lenine Cunha lidera provisoriamente o heptatlo, somando 2.139 pontos, após o primeiro dia de provas, depois dos 110 metros barreiras, salto em altura, lançamento do peso e dos 200 metros.

A seleção portuguesa, que defende o título mundial por equipas conquistado há dois anos, em França, voltará à ação na próxima madrugada.

Em prova estarão Lenine Cunha, a concluir o heptatlo e a competir na qualificação do salto em comprimento; Igor Oliveira, na final dos 100 metros; Carina Paim, nos 400 metros; Cristiano Pereira e Sandro Baessa, nos 1.500 metros; além da estafeta mista de 4x200 metros.