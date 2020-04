O Comité Olímpico de Portugal (COP) apelou, este sábado, a que as autoridades que tutelam o desporto possam manter a vigilância «em relação a situações de assédio e abuso sexual» para com jovens atletas. A posição foi vincada à luz de um relatório do Conselho da Europa, que estima que uma em cada cinco crianças seja vítima de algum tipo de abuso sexual.

O organismo presidido por José Manuel Constantino defende a «criação de um conjunto de estratégias» para deteção de «fatores de risco em contextos desportivos», para que haja «um aumento de revelações de ocorrências de abuso sexual a menores».

Em comunicado, o COP frisa que as autoridades devem continuar «disponíveis» para combater a violência para com jovens atletas, tendo em conta as «repercussões que os casos mais recentes a nível internacional trouxeram a todo o universo desportivo».

O alerta do COP surgiu, tendo também em conta o «surgimento de movimentos cívicos e vítimas que ousam denunciar» em áreas como o desporto, a cultura ou a política, como o caso da campeã olímpica norte-americana, Simone Biles.