A Champions League está de regresso, e foram vários os momentos marcantes da primeira noite. Na Suíça, o jogo entre Young Boys e Manchester United ficou logo marcado por uma situação antes do apito inicial.

Durante o aquecimento, Cristiano Ronaldo acabou por acertar com um remate num dos seguranças do estádio. De imediato, o jogador português, acompanhado da equipa médica do clube inglês, deslocou-se ao local para verificar o estado de saúde da pessoa que tinha atingido.

No mesmo jogo, e já bem perto do final, um adepto acabou por invadir o campo. Perante a corrida desenfreada, que resultou em quedas do adepto e dos que o perseguiam, o percurso terminou com um salto mortal aparentemente mal ensaiado.

A cidade ucraniana de Kiev batizou a estreia do Benfica na edição deste ano. Contra o Dinamo de Kiev, os encarnados não foram além de um empate. Ainda antes do começo do jogo, um sinal de respeito e uma imagem que reúne muito saber futebolístico: Jorge Jesus e Mircea Lucescu num abraço que juntou duas "raposas velhas" do futebol europeu, que juntos têm 143 anos.

Já dentro das quatro linhas, foi dia para novos momentos fantásticos, como foram algumas das defesas dos dois guarda-redes em campo.

Mas foi um jogo de grandes momentos do início ao fim. Depois de uma falta de Garmash, o árbitro mostrou-lhe um suposto segundo amarelo e o respetivo vermelho. Mas, afinal, aquele era o primeiro amarelo para o jogador do Dinamo, pelo que a decisão acabou revertida.

Já depois disso, e numa fase de total sufoco por parte do Dinamo de Kiev junto da baliza encarnada, Jorge Jesus e Luisão não soltaram um olhar de alívio com apito final e o garantir do primeiro ponto na fase de grupos.

Num dos primeiros jogos, em Sevilha, destaque para a confusão nas áreas. Ao todo foram quatro os penáltis assinalados, sendo que apenas dois deles foram convertidos.

Mas comecemos pelo início. Aos 13 minutos foi assinalada uma grande penalidade a favor do Salzburgo. Adeyemi encarregou-se do castigo máximo, mas nem conseguiu acertar na baliza. Oito minutos volvidos, novo penálti, novamente na mesma área. Sucic não deixou Adeyemi voltar a marcar, e lá conseguiu fazer o primeiro em Espanha.

Aos 37 minutos, novo penálti, novamente para os austríacos. Sucic voltou a assumir a responsabilidade, mas desta vez não conseguiu.

Ainda na segunda parte, aos 42 minutos, novo penálti, desta vez para o Sevilha, que não falhou, restabelecendo a igualdade.

Já na segunda parte, e novamente dentro da área, Nesyri tentou cavar mais um penálti. O árbitro "topou" a "manha", e acabou a mostrar-lhe o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho.

