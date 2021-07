Estreou-se no Jogos Olímpicos apenas em 2016. De imediato, arrecadou quatro medalhas de ouro e uma de bronze. Em 2020, o cenário foi diferente.

Um erro, na prova de equipa, expôs algo maior. A fragilidade da mente humana que transcende toda a raça, do cidadão comum aos mais medalhado dos atletas. O mundo parou impávido a ver a menina que derrubou um escândalo sexual, a atleta mais brilhante neste momento na ginástica olímpica, a dar um passo atrás em prol de um adversário maior, a saúde mental.

Comecemos pelo princípio, que para Biles também não foi cor-de-rosa. Nasceu em Colombo, uma cidade no Ohio. A mãe era uma mulher viciada em álcool e drogas. Biles acabou por ser acolhida pelos avós. Cresceu nos subúrbios de Houston, num dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, o Texas.

Em 2016, Biles chegou aos Olímpicos do Rio de Janeiro como a potencial revelação dos jogos. Escusado será de dizer que cumpriu. Simone conquistou quatro medalhas de ouro, uma de bronze, com uma performance que comprovou as previsões.

Depois, fez-se ouvir. Biles juntou-se às colegas e ex-colegas que denunciaram o médico da seleção de ginástica dos EUA, Larry Nassar, por crimes de natureza sexual. A campeã olímpica revelou que também tinha sido uma das vítimas, juntamente com Aly Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas, Jordyn Wieber, Kyla Ross e Madison Kocian.

A sentença acabou por incidir apenas sobre os crimes cometidos contra Jordyn Wieber, medalha de ouro olímpica em Londres2012, as colegas na equipa Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney, e três outras atletas. Muitas destas vítimas eram menores de idade à altura dos crimes.

Aos oito anos de idade, Simone já treinava com treinadores de renome. Aos 14, entrou para o programa de elite da ginástica norte-americana. Desde cedo, Simone foi desde o primeiro dia apontada como um dos mais proeminentes talentos da ginástica dos EUA. Na terça-feira, todos estes fantasmas pesaram. No pior dos momentos. Quando milhares de objetivas se focavam na campeã olímpica a tentar fazer o que melhor sabe.

A menina de 1,42 metros e 47 kg agigantou-se e deu um passo atrás. Por ela, pela medalha, pelas colegas, por tantos que sofrem em silêncio e pela saúde mental.

Apesar de tudo, ainda não é certo que Simone esteja fora destes Jogos Olímpicos. Biles está qualificada para todas as quatro categorias de ginástica individual e Comité Olímpico dos Estados Unidos já anunciou que vai avaliar o estado psicológico da atleta. A decisão deverá ser revelada nos próximos dias. Biles está apurada para as finais de chão e cavalo, que se realizam no domingo.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o