Cristiano Ronaldo lidera, de forma destacada, a lista dos desportistas mais bem pagos no último ano, de acordo com a revista Forbes. Aos 40 anos, o internacional português recebeu um total de 275 milhões de dólares (245,9 milhões de euros à taxa atual), 225 dos quais vindos do salário que aufere no clube saudita do Al Nassr e os restantes 50 milhões oriundos de proveitos publicitários.

Pelo terceiro ano consecutivo, e pela quinta vez desde que o ranking é elaborado, o nome de Ronaldo surge na primeira posição. De realçar também que apenas o pugilista Floyd Mayweather conseguiu ganhos mais avultados num só ano do que os registados pelo português nos últimos 12 meses (300 milhões de dólares em 2015 e 285 milhões de dólares em 2018).

A mais de 100 milhões de dólares de distância (!) de Cristiano Ronaldo está o segundo classificado desta lista milionária, Stephen Curry, basquetebolista que atua nos Golden State Warriors. O melhor triplista da história da NBA teve proveitos totais de 156 milhões de dólares.

O pódio fica completo com o pugilista Tyson Fury, que anunciou recentemente a sua retirada do boxe, e que teve rendimentos na ordem dos 146 milhões de dólares.

O futebol e o basquetebol são as modalidades mais representadas no top 10 elaborado pela Forbes, com três atletas cada, sendo que Lionel Messi surge apenas na quinta posição (135 milhões de dólares), atrás da estrela de futebol americano, Dak Prescott (137 milhões de dólares).

Os dez desportistas mais bem pagos da atualidade receberam um total de 1,4 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 1,25 mil milhões de euros.

Top 10 dos atletas mais pagos do mundo

1.º Cristiano Ronaldo, futebol, 275 milhões de dólares

2.º Stephen Curry, basquetebol, 156 milhões de dólares

3.º Tyson Fury, boxe, 146 milhões de dólares

4.º Dak Prescott, futebol americano, 137 milhões de dólares

5.º Lionel Messi, futebol, 135 milhões de dólares

6.º LeBron James, basquetebol, 133,8 milhões de dólares

7.º Juan Soto, basebol, 114 milhões de dólares

8.º Karim Benzema, futebol, 104 milhões de dólares

9.º Shohei Ohtani, basebol, 102,5 milhões de dólares

10.º Kevin Durant, basquetebol, 101,4 milhões de dólares