Lúcio, antigo internacional brasileiro, foi hospitalizado em Brasília após sofrer queimaduras num acidente doméstico.

Campeão do mundo com o Brasil em 2002, o ex-jogador de 47 anos está em «processo de recuperação» e a assessoria pede para que seja respeitado o momento mais delicado de Lúcio. De acordo com a imprensa local, na origem das queimaduras terá estado um «acidente doméstico».

«Ele está a ser acompanhado por uma equipa médica especializada e o estado de saúde é estável. Neste momento, Lúcio está em processo de recuperação. Pedimos a compreensão de todos neste momento delicado, em que a família está totalmente dedicada à recuperação.

Agradecemos pelas mensagens de apoio e orações para o Lúcio. O novo boletim clínico será divulgado em breve pelo hospital», pode ler-se.