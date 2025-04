O Manama Club anunciou, esta segunda-feira, a saída de João Janeiro do comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o emblema do Bahrain confirmou a decisão, sendo que o treinador português estava no clube desde 23 de dezembro do último ano. Aos 43 anos, João Janeiro está agora sem clube.

Veja aqui a publicação do Manama Club: