Viktor Gyökeres é um dos grandes destaques da temporada, sobretudo em termos de golos marcados, mas a verdade é que a famosa «máscara» tem corrido o mundo e até já chegou ao mundo... do League of Legends.

No popular videojogo participa ShowMaker, um jogador sul-coreano, que viralizou nas redes sociais ao ser filmado a fazer precisamente o festejo do avançado sueco. O mesmo é um grande adepto do futebol europeu e além de Gyökeres também já tinha realizado a celebração de Mbappé depois de uma vitória.

Assista aqui ao momento: