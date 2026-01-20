A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, afirmou esta terça-feira, no Porto, que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) representa o maior investimento público de sempre no setor, estimado em cerca de 130 milhões de euros.

À margem da sessão que assinalou o arranque formal do plano, a governante sublinhou que o PNDD, apresentado pelo Governo em novembro de 2025, já começou a ser executado, nomeadamente na área das infraestruturas.

«Os planos só são importantes se forem concretizados e já assinámos contratos com oito centros de alto rendimento para requalificação e modernização», referiu, apontando um investimento inicial de cerca de 10 milhões de euros.

A governante acrescentou que estão igualmente abertas candidaturas, até março, no valor de 13 milhões de euros, destinadas a apoiar clubes na requalificação de instalações, reconhecendo as dificuldades de financiamento sentidas por muitas coletividades. «Só nestas duas medidas falamos de 23 milhões de euros», salientou.

Margarida Balseiro Lopes destacou ainda a forte aposta na inclusão e no alargamento da prática desportiva, com verbas específicas para projetos dirigidos a pessoas com deficiência e para o aumento da participação feminina no desporto.

«Estamos a falar de cinco milhões de euros para a deficiência e de cerca de sete milhões para promover mais mulheres na prática desportiva», explicou, lembrando que o plano integra 44 medidas e seis pilares estratégicos.

No que respeita ao alto rendimento, a ministra realçou o reforço dos programas de preparação olímpica, paralímpica e surdolímpica, num total de 45 milhões de euros, com aumentos que chegam aos 70 por cento no caso da preparação surdolímpica. «Pela primeira vez há financiamento plurianual, garantindo estabilidade e igualdade de tratamento», afirmou.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, considerou simbólico que o arranque do plano tenha ocorrido na cidade, defendendo que o desporto é central na estratégia urbana. «O Porto orgulha-se de promover a atividade física, dos clubes de bairro ao alto rendimento», disse, sublinhando a criação do Conselho Municipal do Desporto e a preparação da Capital Mundial do Desporto 2028, em conjunto com Vila Nova de Gaia.

Também o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro, elogiou a estratégia do PNDD, considerando que responde às principais reivindicações do setor. «O desporto mudou muito e precisa de mais recursos para continuar a desenvolver modalidades e seleções», afirmou, defendendo soluções que reforcem o financiamento das federações.