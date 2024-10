Depois de ter anunciado 42,5 milhões de euros de despesa prevista no Orçamento do Estado para 2025 no setor do desporto, na quinta-feira, na entrega do documento na Assembleia da República, o Governo corrigiu a verba para 54,5 milhões de euros.

«Na elaboração do Orçamento do Estado para 2025, houve uma inconsistência na classificação dos valores afetos ao Desporto por parte de algumas entidades. Nesse sentido, o valor ontem [na quinta-feira] divulgado para o Desporto, no Relatório do Orçamento do Estado para 2025, entregue na Assembleia da República, não corresponde à real dotação do Governo nesta área fundamental para os portugueses», lê-se no comunicado do Ministério dos Assuntos Parlamentares.

O valor apresentado ao parlamento representava uma redução de 7,8 milhões de euros relativamente a 2024. Agora, o executivo de Luís Montenegro comunicou um aumento de 12 milhões.

«Esse valor está a ser corrigido, pelo que nos cumpre informar que o montante afeto ao Desporto, para 2025, corresponderá a 54,5 ME (e não 42,5 ME). Tal representa uma subida de 8,3 % face ao valor que consta do Orçamento do Estado para 2024», refere ainda a nota.

O valor inicialmente apresentado tinha merecido críticas do Comité Olímpico de Portugal (COP), do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).

Durante Paris2024, recorde-se, Luís Montenegro garantiu que o desporto «é uma política pública que o Governo privilegia».

A votação da proposta do OE na generalidade está marcada para o próximo dia 31, no parlamento.