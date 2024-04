Pedro Miguel Pereira Dias é o novo Secretário de Estado do Desporto no Governo de Luís Montenegro que, esta quinta-feira, apresentou a lista completa dos secretários de Estado ao presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

Conheça os 41 novos secretários de Estado

O novo responsável pelo Desporto chega da Federação Portuguesa de Futebol, onde desempenhava funções de diretor-executivo, com pelouro do futsal, o mesmo cargo que também desempenhou no Comité Olímpico Português.

Pedro Dias, tal como os restantes quarenta secretários de Estado, vão tomar posse esta sexta-feira, numa cerimónia que está marcada para o Palácio de Belém.

A nova secretaria de Estado do Desporto está integrada no Ministério dos Assuntos Parlamentares, liderado pelo ministro pedro Duarte, na nova orgânica do XXIV Governo Constitucional.