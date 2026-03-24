O Governo vai adicionar cinco milhões de euros ao orçamento do Desporto, confirmou nesta terça-feira o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, em comunicado.

Este valor foi avançado pela ministra Margarida Balseiro Lopes, na gala Voz do Desporto. Acresce aos 62 ME que já tinham sido orçados pelo Governo e que seriam distribuídos até 2028.

De acordo com o ministério, dois milhões de euros «reforçar o apoio às atividades regulares das federações desportivas e dos Comités Olímpico e Paralímpico», com um valor igual a ser atribuído ao apoio ao Alto Rendimento e às seleções nacionais, com um milhão a servir «para reconhecer e apoiar os resultados de excelência alcançados por atletas e seleções portuguesas nas principais competições internacionais».

O Governo assegura que «pretende promover um modelo de financiamento mais equilibrado e ajustado à realidade atual do sistema desportivo, valorizando o trabalho das federações e reforçando o apoio a atletas, clubes e modalidades em todo o território».

Citada pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes considerou que «o reforço de investimento representa um compromisso claro com a valorização do desporto, enquanto pilar essencial para a coesão social, a saúde pública e a afirmação de Portugal no mundo».