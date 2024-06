O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, afirmou esta quarta-feira que «há sempre margem» para aumentar o investimento do Governo no setor. No entanto, lembrou que esse «é um processo contínuo».

«É um processo contínuo. Todos os setores de atividade são processos contínuos. Há sempre margem. Se queremos crescer e desenvolver, temos sempre oportunidades de melhoria e é exatamente isso que hoje estivemos aqui a fazer e seguramente que temos vários outros espaços em que precisamos de melhoria, inclusive este», disse, citado pela Lusa.

Pedro Dias falou à margem da inauguração das obras de requalificação do Centro de Alto Rendimento do Jamor (CAR Jamor).

«Acho que o importante aqui a destacar hoje é que é um espaço de excelência no desporto e a mensagem é essencialmente para os mais jovens. Estavam aqui muitos que são residentes deste centro e que são jovens com muito potencial e [pretendemos] inspirá-los para poderem desenvolver o seu potencial e ambicionarem terem a sua fotografia naquele corredor», referiu.

«O reconhecimento do mérito é algo que é muito importante no desporto». «E acho que hoje, mais uma vez, foi o que estivemos aqui a fazer. A reconhecer o mérito de atletas que representam Portugal, e a inspirar os mais jovens que moram neste centro também a representarem Portugal», atirou.