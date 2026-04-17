Isaac Nader, João Almeida, Neemias Queta, Agate Sousa e Bino Maçães são alguns dos nomeados para os melhores de 2025 da Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

A votação decorre de forma online e está aberta até 13 de maio, sendo que para além das cinco categorias principais (Atleta masculino e feminino, desporto adaptado, jovem promessa e treinador do ano), será ainda entregue o Prémio Mérito Alto Prestígio. Esta 29.ª gala da CDP decorre a 27 de maio, em Sintra.

«A iniciativa volta a assumir-se como um dos momentos mais relevantes de celebração do desporto nacional, reunindo atletas, treinadores, dirigentes e representantes institucionais», refere o organismo.

Confira todas as categorias e respetivos nomeados:

Atleta Masculino do Ano:



- Diogo Ribeiro (natação)

- Fernando Pimenta (canoagem)

- Isaac Nader (atletismo

- João Almeida (ciclismo)

- Neemias Queta (basquetebol)

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Atleta Feminina do Ano:

- Agate de Sousa (atletismo)

- Jéssica Rodrigues (patinagem de velocidade)

- Madalena Costa (patinagem artística)

- Patrícia Sampaio (judo)

- Yolanda Hopkins (surf)

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Desporto Adaptado:

- José Gonçalves (boccia)

- Margarida Silva (atletismo)

- Marta Paço (surf)

- Norberto Mourão (canoagem)

- Vicente Pereira (natação)

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Jovem Promessa do Ano:

- António Morgado (ciclismo)

- Bernardo Pereira (canoagem)

- Carolina Santiago (futebol)

- Francisca Martins (natação)

- Xavier Melo (Esgrima)

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Equipa do Ano:

- Seleção nacional de ciclismo de pista

- Seleção nacional masculina Absoluta de Padel

- Seleção Nacional Masculina de Andebol

- Seleção Nacional Masculina de K4 500m de Canoagem

- Seleção Nacional Masculina Sub-17 de Futebol

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Treinador do Ano:

- Alan Cavalcanti (Futebol de Praia)

- Alípio Silva (Patinagem de Velocidade)

- Bino Maçães (Futebol)

- Gabriel Mendes (Ciclismo)

- Paulo Freitas (Hóquei em patins).

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Será também entregue o Prémio Mérito Alto Prestígio, que será anunciado oportunamente pela Confederação do Desporto de Portugal.