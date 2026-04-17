Neemias Queta e Agate Sousa entre os nomeados para melhor atleta do ano
Confederação do Desporto de Portugal (CDP) distingue os melhores de 2025 na gala que decorre em Sintra
Confederação do Desporto de Portugal (CDP) distingue os melhores de 2025 na gala que decorre em Sintra
Isaac Nader, João Almeida, Neemias Queta, Agate Sousa e Bino Maçães são alguns dos nomeados para os melhores de 2025 da Confederação do Desporto de Portugal (CDP).
A votação decorre de forma online e está aberta até 13 de maio, sendo que para além das cinco categorias principais (Atleta masculino e feminino, desporto adaptado, jovem promessa e treinador do ano), será ainda entregue o Prémio Mérito Alto Prestígio. Esta 29.ª gala da CDP decorre a 27 de maio, em Sintra.
«A iniciativa volta a assumir-se como um dos momentos mais relevantes de celebração do desporto nacional, reunindo atletas, treinadores, dirigentes e representantes institucionais», refere o organismo.
Confira todas as categorias e respetivos nomeados:
Atleta Masculino do Ano:
- Diogo Ribeiro (natação)
- Fernando Pimenta (canoagem)
- Isaac Nader (atletismo
- João Almeida (ciclismo)
- Neemias Queta (basquetebol)
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Atleta Feminina do Ano:
- Agate de Sousa (atletismo)
- Jéssica Rodrigues (patinagem de velocidade)
- Madalena Costa (patinagem artística)
- Patrícia Sampaio (judo)
- Yolanda Hopkins (surf)
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Desporto Adaptado:
- José Gonçalves (boccia)
- Margarida Silva (atletismo)
- Marta Paço (surf)
- Norberto Mourão (canoagem)
- Vicente Pereira (natação)
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Jovem Promessa do Ano:
- António Morgado (ciclismo)
- Bernardo Pereira (canoagem)
- Carolina Santiago (futebol)
- Francisca Martins (natação)
- Xavier Melo (Esgrima)
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Equipa do Ano:
- Seleção nacional de ciclismo de pista
- Seleção nacional masculina Absoluta de Padel
- Seleção Nacional Masculina de Andebol
- Seleção Nacional Masculina de K4 500m de Canoagem
- Seleção Nacional Masculina Sub-17 de Futebol
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Treinador do Ano:
- Alan Cavalcanti (Futebol de Praia)
- Alípio Silva (Patinagem de Velocidade)
- Bino Maçães (Futebol)
- Gabriel Mendes (Ciclismo)
- Paulo Freitas (Hóquei em patins).
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Será também entregue o Prémio Mérito Alto Prestígio, que será anunciado oportunamente pela Confederação do Desporto de Portugal.