O Bloco de Esquerda fez uma proposta para alterar o Orçamento de Estado (OE), no que ao fim da disparidade salarial entre homens e mulheres nas Seleções Nacionais diz respeito.

De acordo com o «Expresso», a proposta liderada por Mariana Mortágua vai entrar em negociações com as mais diversas federações do país, sendo que o objetivo passa por acabar com a discrepância entre homens e mulheres.

«É intolerável que para fazer exatamente o mesmo, para representar o mesmo país, no mesmo desporto, na mesma competição, os homens sejam muito melhor remunerados do que as mulheres», defende Joana Mortágua.

Veja aqui a publicação completa do Bloco de Esquerda: