O presidente da Federação dos Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), Pedro Flávio, sublinhou no sábado, à margem da gala da federação, que a concretização do primeiro pavilhão para as modalidades no gelo representa «um passo decisivo para o futuro dos desportos de gelo em Portugal».

Destacando também os resultados alcançados em 2025, como o título mundial júnior de Jéssica Rodrigues em patinagem de velocidade no gelo e o terceiro lugar da seleção nacional de hóquei no gelo na Development Cup, em Andorra, Pedro Flávio reafirmou a aposta da Federação «num movimento mais forte, inclusivo e competitivo», sublinhando que «o futuro dos desportos de inverno em Portugal está mais vivo do que nunca».

Na gala, a FDI-Portugal destacou o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, com o Prémio Personalidade do Ano 2025, pelo papel decisivo na concretização do projeto do pavilhão, depois de um acordo com o município.

O equipamento, que ocupará uma área de 21 mil metros quadrados cedida pela autarquia, permitirá a prática de hóquei no gelo, curling, patinagem artística e patinagem de velocidade, com dimensões olímpicas e capacidade para acolher competições internacionais.

Na cerimónia, Pedro Flávio enalteceu ainda a presença confirmada de três vagas para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 e a possibilidade inédita de qualificação de um atleta de snowboard para os Jogos Paralímpicos de Inverno.

Foram ainda distinguidos, na gala, os campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal nas modalidades de esqui alpino, snowboard, patinagem artística, hóquei no gelo, patinagem de velocidade e curling.

Os Atletas do Ano 2025 foram João Nuno Vicente (esqui alpino), José Cabeça (esqui de fundo), Adele Vankerschaver (snowboard), Martim Marçal (hóquei no gelo), Vítor Santos (curling), Jéssica Rodrigues (patinagem de velocidade no gelo), Cláudia e Marco Amaro Letestu (patinagem artística no gelo) e Raphael Ribeiro (bobsleigh).

Nos Prémios Especiais, foram distinguidos Alípio Silva (treinador do ano), Ice Clube da Covilhã (clube do ano), Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (clube revelação), dupla de Bobsleigh Raphael Ribeiro e Abdel Larrinaga (equipa do ano), Hugo Cabral (pai/mãe do ano) e Cristina Lopes (prémio ética desportiva).