Em destaque: Everton

Nos primeiros 20 minutos na Luz colocou a bola no fundo das redes adversárias duas vezes, ambas com remates de fora da área, ainda que só a segunda tenha contado. Além da velocidade e da técnica apurada, destaca-se pela facilidade de remate. Iniciou o jogo à esquerda, mas fez constantes trocas com Rafa e Pizzi, surgindo tanto à direita como mais próximo de Seferovic. Depois de ter estado muito em jogo na primeira parte, desapareceu bastante na segunda. Mas fez o suficiente para embandeirar a estreia na Luz em arco: aquele que deu a vitória ao Benfica.

Vertonghen

A qualidade não engana e é mais do que conhecida. A partida com o Bournemouth não terá sido o melhor jogo para avaliar a adaptação do belga, uma vez que o Benfica esteve muito pouco tempo a defender. Mas tudo o que fez, fez bem. E parece dar muita tranquilidade a Rúben Dias, que esteve sempre tranquilo. Saiu aos 78m para a entrada de Ferro.

Waldschmidt

Entrou ao intervalo para o lugar de Pizzi e para surgir no apoio a Vinícius, também lançado depois do descanso. Mostrou vários detalhes interessantes, mas faltou objetividade num ou noutro lance. Ainda foi a tempo de ficar com as orelhas a arder ao ‘esquecer-se’ por momentos que é para pressionar o adversário assim que a equipa perde a bola.

Diogo Gonçalves

Entrou para o corredor direito aos 67 minutos e deixou claro que quer um lugar no plantel. Muito agressivo depois da perda, tentou algumas combinações com os companheiros, mas esteve muito longe da baliza.

Gilberto

Foi o reforço que jogou menos tempo, entrando a menos de 20 minutos do fim da partida para a lateral-direita. Mostrou-se mais a atacar, parecendo estar bem entrosado nos movimentos ofensivos.