DESTINOS é uma rubrica do Maisfutebol: recupera personagens e memórias dessa década marcante do futebol. Viagens carregadas de nostalgia e saudosismo, sempre com bom humor e imagens inesquecíveis. DESTINOS.

ANDRÉ CRUZ: Sporting (2000 a 2002)

Campeões nacionais do Sporting em 2000 e 2002? O guarda-redes Nélson, os defesas Beto, Rui Jorge, Quiroga e César Prates; o médio Pedro Barbosa e o avançado Robert Spehar. Não mais de sete. Mas falta aqui um nome na lista, talvez o mais mediático, o mais reconhecido internacionalmente: André Cruz, o cavalheiro do centro da defesa. Oito foi a conta que o leão fez.

Cavalheiro, sim senhor. André fala como jogava. Sereno, com classe, a evitar sempre o grito e a optar pelo caminho da inteligência. Estamos a falar de um atleta que foi mais de 30 vezes internacional pelo Brasil e que esteve no Campeonato do Mundo de 1998.

Chegou a Alvalade já depois dos 30 anos, mas mais do que a tempo de ser absolutamente decisivo para os títulos de 2000 e de 2002.

André saiu bicampeão do Sporting, mas o Sporting nunca saiu dele. Esteve, de resto, envolvido na lista de um dos candidatos nas eleições que colocaram Frederico Varandas na presidência. Vive perto de São Paulo, ocupa um cargo de enorme responsabilidade na prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e conseguiu tirar uma hora à apertada agenda para colocar a conversa em dia com o Maisfutebol.

Sem ponta de exagero: André Cruz é um dos melhores defesas centrais na história do Sporting Clube de Portugal. Um cavalheiro.

ANDRÉ CRUZ EM PORTUGAL:

1999/2000: 23 jogos/5 golos (Campeão)

2000/2001: 45 jogos/4 golos (3º lugar)

2001/2002: 37 jogos/6 golos (Campeão)

TOTAL: 105 jogos/15 golos

Troféus: dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça

Maisfutebol – Como têm sido estes dias após a festa pelo título do Sporting?

André Cruz – De muito trabalho (risos). Sou o Secretário do Desenvolvimento Económico no município de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, e falo com muitos empresários, visito empresas, tenho de gerir tudo isso. Estamos próximos de Campinas, a 140 quilómetros de São Paulo, e temos muito terreno e água para gerir. Estamos bem servidos de água e a água será uma riqueza tão valioso como o ouro. O meu trabalho é analisar a possibilidade de instalação de novas empresas por aqui. Muitas, por exemplo, estão a tentar sair de São Paulo e fazer uma mudança para Santa Bárbara.

MF – Há mais qualidade de vida aí do que em São Paulo?

AC – Eu creio que sim. São Paulo também tem qualidade de vida, mas aqui se você diz que chega em 15 minutos, então chega mesmo em 15 minutos. Em São Paulo nós sabemos a hora em que saímos, mas não sabemos a hora em que chegamos.

MF – São Paulo é uma imensa ‘selva de pedra’, utilizando uma expressão de uma famosa telenovela dos anos 80.

AC – É uma excelente expressão. São Paulo é uma selva de pedra.

MF – E onde fica o futebol na vida do André Cruz em 2021?

AC – Há sempre um lugar para o futebol. É difícil cortar a ligação. Tenho amigos, pessoas de confiança e tenho uma empresa que está muito forte no mercado de transferências. A empresa fica em Piracicaba, a 25 quilómetros de Santa Bárbara. Participo em reuniões e ajudo a tomar decisões. Vejo muitos jogos, claro. É assim que divido o meu tempo.

VÍDEO: o ‘best of’ de André Cruz no Sporting (imagens ‘Sporting Memória’)

MF – O André tem uma carreira riquíssima. Nápoles, Milan, Flamengo, seleção do Brasil. Onde coloca o Sporting neste percurso tão bom?

AC – O Sporting tem uma importância importante na minha vida. Foi o clube onde mais troféus conquistei. Estive lá dois anos e meio, criei uma ligação muito forte com Portugal e considero que o país é a minha segunda casa. Tenho aí grandes amigos, adorei viver no país, adoro o espírito e a comida, fui sempre bem tratado. E não só por sportinguistas (risos). Tenho um carinho enorme pelo Sporting. Pelo Nápoles também, diria que são os dois clubes mais marcados na minha memória.

MF – O André chegou em janeiro em 2000 ao Sporting. Como surgiu esse convite?

AC – Eu estava no Torino, em Itália, e não estava satisfeito. Aconteceram coisas que me levaram a querer sair do clube. Eles não queriam que eu saísse, mas deixei de estar confortável e senti que o Torino podia mesmo descer à segunda divisão. ‘Eu não vim para cá para descer à segunda divisão’. Foi então que falei com o Luciano d’Onófrio [empresário] e ele trouxe o nome do Sporting para cima da mesa. Recolhi informações do clube, até junto de jornalistas amigos, e convenci o Torino a libertar-me. Eu sabia que o Sporting estava há um tempo sem ganhar títulos e pensei que seria uma boa oportunidade para marcar o meu nome na história do clube. Eu fazia golos, batia bem os livres, tinha feito golos em todo o lado, a equipa estava bem e juntei tudo. ‘Se calhar posso ficar na história do clube’. Acabou por dar tudo certo. Fiz golos e ajudei a conquistar dois campeonatos.

MF – Como era o Sporting em 2000? Que clube encontrou?

AC – Bem, eu quando cheguei ao Nápoles fiquei assustado (risos). ‘Caraca, para onde eu vim?’ As condições eram más, mas o Maradona e o Careca tinham passado por lá e eu também quis deixar a minha marca nesse clube maravilhoso. Digo isto porque senti um pouco o mesmo ao chegar ao Sporting. Era assim: entrava no estádio, equipávamo-nos no balneário e depois atravessávamos a rua para treinar nos dois campos de treino que existiam. No Standard era parecido, mas o acesso ao campo de treinos era fechado. No Sporting, não. ‘Bem, se dá alguma coisa de errado qualquer adepto entra aqui’ (risos). Estranhei um pouco isso, mas de resto não tive problemas. A organização era boa, vencemos muitas vezes, foi ótimo.

MF – No Sporting fez 15 golos em dois anos e meio. Consegue escolher o melhor?

AC – Todos foram especiais, mas dentro dos especiais há sempre ‘O especial’. E foi aquele contra o FC Porto, ao Vítor Baía. Um guarda-redes que dispensa comentários, era o titular do Porto e da seleção. Vencemos esse jogo e conseguimos ultrapassar o FC Porto. Esse golo foi fundamental para o título. Foi contra o FC Porto, eu estava a ser pressionado por jornalistas, adeptos e até por mim mesmo para fazer golos de livre. Estava a demorar muito (risos). E veio contra o FC Porto e logo a um grande guarda-redes, como era o Vítor Baía. Foi o meu golo mais importante em Portugal.

VÍDEO: golos decisivos de André Cruz em Aveiro (imagens RTP)

MF – Nos anos 80 e 90 não faltavam defesas brasileiros a baterem bem os livres diretos. Geraldão, Celso, Branco, Heitor, André Cruz.

AC – O Brasil é o maior formador de talentos do mundo, até pelo tamanho. A Europa cabe dentro do Brasil. Por isso é normal formar e exportar grandes jogadores. Nesse período dos anos 80 e 90 o calendário era diferente e havia tempo para treinar. Não só as bolas paradas, mas outros fundamentos: passe curto, passe longo, cabeceamento, receção, treino específico para centrais, para laterais, para os avançados. O que eu vejo é que aqui no Brasil, por culpa do calendário e das viagens longas, esse tipo de treino acabou. ‘Por que acabaram os batedores de livres’? Não há crianças na rua, há mais crime, há mais telemóveis e videojogos, acho que isso explica um pouco essa ausência de especialistas nesses lances.

MF – Que conquista lhe deu mais prazer? O campeonato de 2000 ou o de 2002?

AC – Em 2000 cheguei a meio da época. Os plantéis de 99/00 e 01/02 até eram parecidos ao nível da qualidade. Em 2000 eu cheguei e a equipa passou a ter um bom batedor de livres. E havia jogadores-chave. O Beto Acosta era o nosso goleador, o Pedro Barbosa, o Mbo Mpenza, o Beto, o Schmeichel dava-nos uma grande segurança. Em 2000 éramos muito fortes coletivamente e tínhamos jogadores capazes de decidir jogos. Em 2002 não era muito diferente. A defesa era muito equilibrada, boa, segura, e na frente havia o Mário Jardel, o Pedro Barbosa, o João Pinto. O que é preciso para vencer? Não sofrer golos e marcar golos (risos). Simples, não é? O meu Sporting era forte nas duas situações. Ah, e tínhamos um aspeto fundamental: jogadores muito experientes. Isso fez a diferença em jogos da Liga dos Campeões e nos jogos grandes em Portugal.

MF – No Sporting foi treinado por Augusto Inácio, Manuel Fernandes e Laszlo Boloni. Teve uma boa relação com todos, gostou de trabalhar com eles?

AC – Acho que tive uma boa relação com eles. Qual foi o melhor? É difícil responder, sinceramente. Eu aprendi muito com o holandês Arie Haan na Bélgica [Standard], também aprendi com o Inácio e o Manel, embora o Manel tenha ficado pouco tempo. O Inácio e o Manel são mais conversadores, conseguem unir o grupo a falar, o Boloni é mais do lado europeu de leste, mais duro e frio (risos). Talvez até por culpa da língua. Era mais duro, mais incisivo, fazia os jogadores correrem. Tinham formas diferentes de trabalhar, mas ambas resultaram. Em 2000/01 deu errado para todos, menos para o Boavista. Trabalhei com o Fabio Capello, o Alberto Zaccheroni, o Gigi Simone, o Vujadin Boskov, não consigo dizer mal de nenhum. Nunca quis ser treinador, mas sinto que todos me ensinaram muito.

MF – Nos dois anos e meio em Portugal apanhou algum avançado realmente difícil de marcar?

AC – Mais uma pergunta difícil (risos). A um nível tão alto todos dão trabalho. Eu defrontei grandes craques em Itália. Em Portugal… o Derlei dava muito trabalho, trabalho para caramba. E ele estava no Leiria antes de ir para o FC Porto.

MF – Esteve em duas Copas América, foi ao Mundial de sub20 e também ao Mundial de 98, em França. Mas acabou por não ser utilizado pelo Mário Zagallo. É uma mágoa que tem na sua carreira?

AC – Eu era titular da seleção em 1997 e capitão da equipa, fazia dupla com o Aldair. Infelizmente tive uma lesão, uma hérnia discal, e em janeiro de 1998 fui operado. Nesse momento, era quase impossível recuperar a tempo de ir ao Mundial. Acreditei até ao fim. A minha mãe faleceu nesse ano, vim para o Brasil fazer a recuperação e disse numa entrevista que até ao último minuto ia acreditar na chamada. Chamaram-me maluco. O Márcio Santos, outro dos centrais, teve um problema muscular já perto do final da época, quando eu já estava a jogar no AC Milan. Tinha dois jogos feitos. Então o Zagallo ligou-me e perguntou como é que eu estava. E eu disse que estava bem, obviamente (risos). Acabei por ser convocado. Por aquilo que passei do final de 97 até maio de 98, só eu acreditava que era possível ir ao Mundial. Treinava como um louco para me recuperar das costas. Perdi força no tornozelo direito depois da operação, fazia fortalecimento muscular, à terça e à quarta treinava escondido num clube em Milão, fazia lá natação. E fui premiado com essa chamada. De um lado há a frustração por não ter jogado; do outro há o prémio de ter estado lá no Mundial. Foi uma história de superação que eu tento passar para a criançada.

MF – Por falar em superação, como é que viveu este título do Sporting, 19 anos após o anterior?

AC – Com sinceridade, não esperava. Não consigo entender como o Sporting esteve 19 anos sem ser campeão. Perguntam-me muitas vezes e não consigo responder. Mas ficou. Uma equipa como o Sporting não pode ficar tanto tempo sem vencer um título. Em 2002 eu acreditava, mesmo após a saída de alguns jogadores, que o Sporting conseguiria manter uma sequência de títulos. Porque a equipa era boa. Eu saí porque já tinha 33 anos e senti que estava na altura de voltar ao Brasil. Foram muitos anos fora de casa. O Phil Babb também saiu, o Mário Jardel teve aquele problema [dependência de substâncias psicoativas, mas ficou mais uma época] e o resto da malta ficou quase toda. Mas o Sporting é muito grande. Não é por perder um jogador que vai ficar 19 anos sem um título. Foi muita ansiedade. Em fevereiro atrevi-me a dar os parabéns ao Hugo Viana pelo título, muito antecipadamente.

MF – Em fevereiro? Ainda faltavam muitos jogos.

AC – Sentia que o Sporting estava muito bem e mantinha uma regularidade muito grande. Tinha jovens de grande talento da equipa e outros jogadores mais experientes. Acreditava que era o ano do Sporting e nessa altura estava com uma vantagem de dez pontos sobre o segundo classificado. Eu podia fazer isso, as pessoas do Sporting é que não podiam (risos). Não consegui ver o jogo do título contra o Boavista, mas fico feliz, de coração, pela conquista do campeonato. É muito importante o Sporting iniciar aqui uma sequência de vitórias.

MF – Qual é a história que mais gosta de contar aos seus amigos sobre a passagem por Portugal?

AC – Há muitas, mas a mais marcante tem a ver com o título de 2000. Nós ganhámos no campo do Salgueiros, como se lembrarão. Foi uma festa gigante. Chegámos a Alvalade e vi gente em cima da cobertura, muita gente, e pensei que elas iam cair. No dia a seguir liguei a televisão, sentei-me no sofá, vi o telejornal e chorei. Chorei pelo Sporting e pela importância que a conquista do campeonato teve para milhões de pessoas. Fiquei muito marcado por isso.

OUTROS DESTINOS:



1. Adbel Ghany, as memórias do Faraó de Aveiro

2. Careca, meio Eusébio meio Pelé

3. Kiki, o rapaz das tranças que o FC Porto raptou

4. Abazaj, o albanês que não aceita jantares

5. Eskilsson, o rei leão de 88 é um ás no poker

6. Baltazar, o «pichichi» desviado do Atl. Madrid

7. Emerson, nem ele acreditava que jogava aquilo tudo

8. Mapuata, o Renault 9 e «o maior escândalo de 1987»

9. Cacioli, o Lombardo que adbicou da carreira para casar por amor

10. Lula, da desconhecida Famalicão às portas da seleção portuguesa

11. Paille, a aventura estragada por Domingos antes do álcool e a prisão



12. Samuel, a eterna esperança do Benfica

13. Lars Eriksson, o guarda-redes que sabe que não deu alegrias

14. Wando, um incompreendido

15. Doriva, as memórias do pontapé canhão das Antas

16. Elói, fotos em Faro e jantares em casa de Pinto da Costa

17. Dinis, o Sandokan de Aveiro

18. Pedro Barny, do Boavistão e das camisolas esquisitas

19. Pingo, o pedido de ajuda de um campeão do FC Porto

20. Taira, da persistência no Restelo à glória em Salamanca

21. Latapy, os penáltis com a Sampdória e as desculpas a Jokanovic

22. Marco Aurélio, memórias de quando Sousa Cintra se ria do FC Porto

23. Jorge Soares e um célebre golo de Jardel

24. Ivica Kralj e uma questão oftalmológica

25. N'Kama, o bombista zairense

26. Karoglan, em Portugal por causa da guerra

27. Ronaldo e o Benfica dos vinte reforços por época

28. Tuck, um coração entre dois emblemas

29. Tueba, ia para o Sporting, jogou no Benfica e está muito gordo

30. Krpan, o croata que não fazia amigos no FC Porto

31. Walter Paz, zero minutos no FC Porto

32. Radi, dos duelos com Maradona à pacatez de Chaves

33. Nelson Bertollazzi eliminou a Fiorentina e arrasou o dragão

34. Mangonga matou o Benfica sem saber como

35. Dino Furacão tirou um título ao Benfica e foi insultado por um taxista

36. António Carlos, o único a pôr Paulinho Santos no lugar

37. Valckx e o 3-6 que o «matou»

38. Ademir Alcântara: e a paz entre Benfica e FC Porto acabou

39. Chiquinho Conde, impedido de jogar no Benfica por Samora Machel

40. Bambo, das seleções jovens a designer de moda em Leeds

41. Iliev, sonhos na Luz desfeitos por Manuel José

42. Panduru, num Benfica onde era impossível jogar bem

43. Missé Missé, transformado em egoísta no Sporting

44. Edmilson: Amunike e Dani taparam-lhe entrada num grande

45. Jamir: «Gostava de ter dado mais ao Benfica»

46. Donizete continua um «benfiquista da porra»

47. Leandro Machado: «Se fosse mais profissional...»

48. Bobó, a última aposta de Pedroto

49. Rufai, o Príncipe que não quis ser Rei

50. Mandla Zwane, a pérola de Bobby Robson

51. Vítor Paneira e os trintões que quiseram ser como ele

52. Jorge Andrade, o FC Porto foi a maior deceção da carreira

53. Amunike e uma faca apontada a Sousa Cintra

54. Caio Júnior, ás em Guimarães

55. Luisinho: «Quem sabe jogar não precisa bater»

56. Marcelo: «Autuori preferiu Pringle, mas não ficou a ganhar»



57. Zé Carlos, o homem que Artur Jorge dizia ter «bunda grande»

58. Douglas: «Sousa Cintra entrou no balneário a pedir para eu jogar»



59. Ricky, nem Eusébio lhe valeu a titularidade no Benfica

60. Geraldão: «No FC Porto era obrigatório odiar Benfica e Sporting»

61. Paulo Nunes: «No Benfica não recebia e ainda queriam multar-me»

62. King e o sonho que morreu na marginal de Carcavelos

63. Lipcsei, num FC Porto que só teve rival em 2004

64. Alex, lenda do Marítimo: «Até Baggio me pediu a camisola»

65. Amaral: «Abaixo de Deus, o Benfica!»

66. Paulo Pereira e o polémico processo de naturalização no Benfica

67. Silas e o 'chapéu' ao Ajax: «Ate esgotámos o stock de marisco»

68. Magnusson: 87 golos no Benfica e nem um ao FC Porto

69. Zahovic e um coração dividido entre FC Porto e Benfica

70. Edmilson: «Nos 5-0, até os adeptos do Benfica bateram palmas»

71. Scott Minto: «Benfica era um gigante a dormir num manicómio»



72. Paulinho Cascavel e o Moët & Chandon de Guimarães

73. Paulinho César: «Falhei de baliza aberta no Bessa e morri no Porto»

74. Pesaresi: «Eu e o Porfírio eramos os bons malucos do Benfica»



75. Preud'Homme: «Cheguei e ouvi: 'era bom mas está velho'»

76. Butorovic, feliz quando o FC Porto ganha

77. Paredão, que em Inglaterra esteve para ser The Wall

78. Lemajic: «Nos 6-3 ainda defendi mais quatro ou cinco»



79. Esquerdinha: «Estava a mudar de roupa e entraram aos gritos: Penta!»

80. Alessandro Cambalhota: «Para Fernando Santos eu não levava nada a sério»



81. Gary Charles: «Saí do Benfica, estive preso e agora salvo vidas»

82. Vujacic: «Para haver tantos sportinguistas, tem de ser amor»

83. Rafael: «Queriam o quê, que tirasse o lugar ao Deco?»

84. Basaúla: «Qual é o mal de uma cerveja?»

85. Everton: «Um guarda-redes ou é louco ou é gay»



86. «Já disse aos amigos benfiquistas, penta é o Quinzinho»

87. Timofte: «O meu pé esquerdo era melhor do que o do Hagi»

88. Victor Quintana: «Era tosco, mas posso dizer que joguei no Porto»

89. Kostadinov: «O Domingos adorava chá, foi o tipo mais inteligente que vi»

90. Glenn Helder: «Perdi tudo no casino e no divórcio, mas a bateria salvou-me»

91. Tony Sealy: «O Damas era o Sean Connery, o 007 do Sporting»



92. Artur: «Saí do FC Porto porque stressei com o Fernando Santos»

93. Martin Pringle: «Antes de ir para o Benfica fui 'Navy Seal'»

94. Branco: «O Artur Jorge apanhou-me a imitá-lo e foi o fim do mundo»



95. Sokota: «Sou um jogador raro, fui infeliz no Benfica e no FC Porto»

96. Balakov: «Vivi ao lado da Luz e espiei muitos treinos do Benfica»

97. Drulovic: «O Robson não me convocou e disse 'não há lugar no avião'»



98. Serifo: «Fui herói em Leça, tive um enfarte e vivo do Rendimento Mínimo»

99. Edevaldo: «Joguei no genial Brasil-82 mas no FC Porto só fui feliz nas reservas»



100. O cambalacho, o gajo cool e o génio leonino: as escolhas de Rui Miguel Tovar

101. Roger Spry: «Só saí do FC Porto porque tinha o meu pai a morrer»



102. Elzo: «Preferi o Benfica ao Real Madrid só para conhecer o Eusébio»



103. Vlk: «No FC Porto chamavam-me lobo e uivavam no balneário»

104. Douala: «Jogar no Sporting foi mais difícil do que ser educador de infância»

105. Chiquinho Carioca e a «corrida do xixi» com Mozer no Bessa



106. Aílton: «Jogar no Benfica custou-me um divórcio doloroso»



107. Demol: «Sair do FC Porto foi o meu maior erro, passei a beber muito»

108. Edílson: «Entrei de pistola e o Amaral quase morria de susto»

109. Juskowiak: «O Mourinho era o polícia mau no balneário do Sporting»



110. Lobão: «Tive um 127 porque fui ganhar dinheiro a Portugal, não fui gastar»



111. Jorge Plácido: «Num almoço de seis horas pedi uma casa e assinei pelo Porto»

112. Ricardo Rocha: «Tive sete meses de salários em atraso no Sporting, incrível»

113. Brian Deane: «Benfiquistas viram-me à noite num bar e obrigaram-se a ir para casa»



114. Chippo: «Estava a jejuar e desmaiei no treino, o treinador do FC Porto não sabia»



115. Toni: «'Jogaste com o Rui Costa e andas aqui nas obras? Estás maluco?'»



116. Quevedo: «Em França fui lixeiro e apanhava m...., em Portugal fui campeão»

117: N'Dinga: «Estive mal, saí de Guimarães com a conta bancária a zeros»

118: Aloísio vs Ricardo Gomes: Não há FC Porto-Benfica com mais classe

119. Duílio: «O meu filho estava a morrer, prometi-lhe um golo e ele abriu os olhos»

120. Raudnei: «O técnico não me queria, mas o meu agente convenceu o presidente do Porto»



121. Duda: «Sobrevivi a uma queda de sete metros e esmaguei os nervos da cara»

122. Valdo: «O papel dizia Sport, Lisboa e Benfica. 'Ei, três clubes atrás de mim'»

123. Paulo Assunção: «Fui rezar a Fátima e três meses depois estava no FC Porto»



124. Milovac: «O Sá Pinto era tão chato que levou uma chapada do Filipovic»

125. João Luiz: «Nunca fui duro, mas no Sporting tive de ser violento com o Maradona»

126. Moretto e Jorginho: «Num FC Porto-Benfica até 500 euros me mostraram»



127. Mário: «Fui ganhar mais dinheiro no Estrela do que ganhava no Sporting»



128. Clóvis: «Fiz dois jogos e marquei um golo no Benfica, queriam mais o quê?»

129. Clayton: «Mourinho chamou-me e perguntou: 'Queres mesmo sair do Porto?'»

130. Alcides: «Depois de sair do Benfica fui 18 vezes sequestrado e uma vez preso»



131. Ali Hassan: «Ia assinar pelo Benfica e fui desviado pelo Sporting no hotel»



132. Maciel: Larguei um vício que já tinha no FC Porto, não toco em álcool há anos»

133. Pena: «Tive uma depressão no FC Porto, o meu agente roubou-me 540 mil euros»



134. Lewis e Earl: «O Jesus e o Conceição andavam à cabeçada, mas adoravam-se»