Devin Plank descobriu em 2021 que tinha um tumor maligno no perónio e interrompeu uma promissora carreira como jogador. Porém, na passada quinta-feira, o avançado de 20 anos do Excelcior Maassluis teve direito a entrar em campo frente ao Ajax, na Taça dos Países Baixos.



Nos minutos finais do encontro, que o Ajax venceu por expressivos 9-0, o jovem saiu do banco de suplentes e recebeu uma guarda de honra das duas equipas no momento em que entrou no retângulo de jogo.



O jogador do Excelcior Maassluis já foi sujeito a uma intervenção cirúrgica e realiza atualmente sessões de quimioterapia para eliminar de vez o tumor maligno.



Veja o vídeo: