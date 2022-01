Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de dezembro.

O jogador do FC Porto recolheu 33,33 por cento dos votos dos treinadores da competição, e bateu assim a concorrência de Adán (Sporting) com 29,86 por cento dos votos, e Frelih (Gil Vicente), com 13,19 por cento.

É a segunda vez que o jovem de 22 anos é eleito o guarda-redes do mês da Liga, já que em setembro também havia recebido esta distinção.

No mês de dezembro, Diogo Costa sofreu apenas um golo nos quatro jogos que disputou no campeonato: foi frente ao Benfica, na 16.ª jornada.