Portugal regista mais 2.560 casos de covid-19, e 14 mortes a lamentar.

Estes são os dados representados no relatório que a Direção Geral da Saúde publicou nesta terça-feira, e que indicam menos óbitos do que na véspera, mas um aumento no número de novos casos.

Destaque ainda para o número de internamentos, que é agora de 649, mais 21 casos do que na véspera.

No que diz respeito aos casos em Unidades de Cuidados Intensivos, aí não há alteração, e continuam a ser 93.

A incidência, a nível nacional, é agora de 228,9 casos por cada 100 mil habitantes, enquanto que o R(t) está em 1,19.

artigo atualizado