Portugal regista mais 7.107 casos de covid-19 e 38 mortes a lamentar.

O relatório publicado pela Direção Geral da Saúde (DGS) neste domingo indica 1.396 internamentos, mais 18 do que na véspera, e 102 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um do que no documento publicado no sábado.

A incidência nacional está nos 2222,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto que o R(t) está nos 0,73.

