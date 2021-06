Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.362 casos de covid-19 e quatro mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Sáude (DGS).



Os números são preocupantes e os piores dos últimos meses. 56,5 por cento dos novos casos (1336) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, a zona do país que continua a estar mais afetada.



No Norte há 435 novos casos, no Algarve mais 254, no Centro há mais 224 e no Alentejo mais 64. Falta falar dos Açores onde se verificam mais 35 casos e da Madeira, onde há mais 14.



1021 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas e há mais um internado em cuidados intensivos e mais 14 em internamento normal.



O R(t) em Portugal Continental está em 1,14 e nas ilhas em 1,15.



[em atualização]