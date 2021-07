Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 4.153 novos casos de infeção por covid-19 e mais nove mortes, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

O número de internados desceu para 734 (menos oito), mas o número dos que estão em Unidades de Cuidados Intensivos subiu ligeiramente: são mais dez, um total de 171.

Há mais 2.235 recuperados. O número total de casos ativos regista assim, ao contrário de ontem, uma subida. São mais 1.909, para um total de 47.108.

É o número diário de casos positivos mais elevado desde 10 de fevereiro, dia em que foram registados 4.387 novos casos.

O maior número de novos casos voltou a registar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo: mais 1.928. Foi também na mesma região que se confirmaram mais sete óbitos. Os outros dois das últimas 24 horas foram na região Centro. No Norte há mais 1.305 casos, no Algarve mais 441, no Centro mais 316, nos Açores mais 42, no Alentejo mais 102 e na Madeira mais 19.

Dos nove óbitos, por género, três foram homens e seis mulheres.

Em relação a terça-feira, o R(t) desceu ligeiramente, sendo de 1,14 a nível nacional e de 1,15 no Continente. Já a incidência sobe: são agora 336,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 346,5 casos por 100 mil habitantes no Continente.