Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove óbitos associados à covid-19 e mais 1.477 novos casos de infeção confirmados, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia já foram infetadas 1.102.438 pessoas e morreram 35.250 pessoas desde o início da pandemia.



Seis das nove mortes a lamentar ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (três) e na região Norte (três). Registaram-se duas mortes no Algarve e uma no Centro.



Por sua vez, o maior número de novas infeções foi em Lisboa e Vale do Tejo (549). Há mais 322 novos casos no Norte, 365 no Centro, 74 no Alentejo e 118 no Algarve. Por seu turno, na Madeira há mais 44 pessoas infetadas e mais cinco nos Açores. Há, no total, 35.250 casos ativos em Portugal.



O número de pessoas em unidades hospitalares voltou a aumentar em relação à véspera. Há mais três doentes internados num total de 383 - mais dois em unidades de cuidados intensivos (64 no total).



Em sentido contrário, 746 pessoas recuperaram da doença num total de 1.048.957.

A nível nacional, a taxa de incidência é de 125,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está nos 124,8 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,12 a nível nacional.

Em Portugal continental o Rt é de 1,12.