Portugal registou mais 1.778 novos casos de covid-19 e dez mortes em consequência da doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico Direção-Geral da Saúde (DGS).



Metade das dez mortes a lamentar registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Houve ainda duas pessoas que faleceram na região Norte e três no Centro.



Há menos 29 doentes internados de um total de 621. Já o número de internamentos nos cuidados intensivos (135 doentes) não se alterou nas últimas 24 horas.



Em sentido contrário, a DGS informa que há mais 2.013 doentes recuperados da doença nas últimas 24 horas, totalizando 993.228 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.



A incidência de covid-19 baixou desde segunda-feira e é agora de 259,6 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 267,4 no continente. Já o o índice de transmissibilidade da doença R(t) situa-se nos 0,92 a nível nacional e em Portugal continental 0,93.



A maioria das novas infeções registou-se em Lisboa e Vale do Tejo: 7.621. Na região Norte há mais 5.23 doentes, 3.110 no Centro, 1.010 no Alentejo e 449 no Algarve. Nos Açores há 41 novos casos e 72 na Madeira.

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.826 mortes e 1.050.719 casos covid-19. Esta terça-feira, continuam ativos 39.665 casos, menos 245em relação ao dia anterior.