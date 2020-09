A comitiva da Bielorrússia que está em Portugal para disputar o jogo de qualificação para o Europeu de sub-21 tem seis casos de covid-19.

Recorde-se que o jogo estava marcado para terça-feira, para a Cidade do Futebol, mas foi adiado por terem sido detetados três jogadores bielorrussos infetados.

Entretanto esta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que as autoridades de Saúde «testar todas as pessoas envolvidas na comitiva».

«Foram feitos mais 36 testes, e, desses testes adicionais, mais três deram positivo, o que quer dizer que a comitiva da Bielorrússia tem seis casos positivos», explicou a responsável, que adiantou que foram postas em prática as medidas do protocolo, nomeadamente o isolamento.

Graça Freitas não adiantou uma data para a realização do encontro, apontando, contudo: «Estes jogos só se realizam quando há condições de segurança.»

Portugal é segundo classificado no Grupo 7 de qualificação com menos três pontos do que os Países Baixos.