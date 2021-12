Portugal registou mais 11 mortos e 5.800 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira.



A maioria dos óbitos a lamentar ocorreu na região Norte (cinco). Houve três mortes no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo e outra na Algarve. Há mais 14 doentes internados num total de 967 e 150 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais oito do que no dia anterior.



Em relação aos novos casos, nota para o facto de a região de Lisboa e Vale do Tejo ter ultrapassado os dois mil novos casos nas últimas 24 horas. Na região Norte há 1.688 novas infeções com a região centro a ultrapassar também a barreira dos mil novos casos (1.223). Registam-se ainda 167 novos casos no Alentejo, 423 no Algarve, 40 nos Açores e 148 na Madeira. Desde 6 de fevereiro que não havia tantos casos diários em Portugal.



Em sentido contrário, 3.586 pessoas recuperam da doença nas últimas 24 horas num total de 1.119.335 desde o início da pandemia em Portugal.

O R(t) baixou ligeiramente face a terça-feira, encontrando-se no 1,08 tanto a nível nacional como no continente. Já a incidência voltou a subir e está agora nos 514,4 casos por cada 100 mil habitantes no continente e nos 508,8 casos por cada 100 mil habitantes no território nacional.



Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 17.698 pessoas e 1.205.993 casos confirmados.