Portugal tem 28.583 casos de covid-19, dos quais já resultaram 1.190 mortes.

São estes os dados apresentados no boletim desta sexta-feira da Direção Geral da Saúde, que regista assim mais 264 infetados (aumento de 0,9%) e mais seis vítimas mortais.

A taxa de letalidade é de 4,2 por cento, mas de 15,4 em casos acima dos 70 anos de idade.

Há 3.328 recuperados, mais 130 do que no boletim da véspera.

Há 2.722 pessoas a aguardar resultado laboratorial, 25.792 aguardam resultado laboratorial e número total de casos suspeitos desde 1 de janeiro sobe para 289.309.

673 doentes estão internadas (menos sete do que no dia anterior), 112 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro). 81,8% dos doentes estão a recuperar em casa.

Das seis mortes registadas pela DGS, três foram no Norte, que continua a ser a região do país mais afetada, e as outras três em Lisboa e Vale do Tejo, que registou 184 dos 264 novos casos.

Casos por região:

Norte: 16.214 casos (+48), 677 mortes (+ 3);

16.214 casos (+48), 677 mortes (+ 3); Lisboa e Vale do Tejo: 7951 casos (+ 184), 262 mortes (+ 3);

7951 casos (+ 184), 262 mortes (+ 3); Centro: 3598 casos (+ 29), 221 mortes (=)

3598 casos (+ 29), 221 mortes (=) Algarve: 355 casos (+ 1), 14 mortes (=)

355 casos (+ 1), 14 mortes (=) Alentejo: 240 casos (+ 2), 1 morte (=)

240 casos (+ 2), 1 morte (=) Açores: 135 casos (=), 15 mortes (=)

135 casos (=), 15 mortes (=) Madeira: 90 casos (=), sem mortes.

