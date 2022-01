Portugal regista este sábado mais 21 mortos por covid-19. De acordo com os dados do relatório diário da Direção-geral de Saúde (DGS), há também a registar nas últimas 24 horas mais 23.290 novos infetados.

Refira-se que a Região Norte foi a região onde ocorreram mais morte: sete do total de 21 mortes registadas em Portugal. Seis foram no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve, uma na Madeira e uma nos Açores.

Refira-se, de resto, que este sábado se regista uma ligeira descida no número de internamentos. Existem agora 1.023 pessoas internadas em enfermaria, menos uma que no dia anterior e existem 142 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três pessoas do que no dia anterior.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 196.223, mais 17.511 do que na sexta-feira, e recuperaram da doença 5.758 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.197.737.