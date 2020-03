Portugal tem 2060 casos de infeção pelo novo coronavírus e 23 mortos, estando 14 doentes já recuperados.

Os números foram divulgados esta segunda-feira pelo boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região mais afetada continua a ser o Norte do País, com 1 007 casos confirmados (nove mortos e três recuperados), seguido por Lisboa e Vale do Tejo, com 737 casos (oito mortos e quatro recuperados). A região Centro tem 238 casos (cinco mortos e sete recuperados), o Algarve tem 42 casos (um morto) e o Alentejo tem apenas cinco casos. Nas ilhas, os Açores têm nove casos e a Madeira tem cinco. Há ainda onze casos de estrangeiros.

Neste momento aguardam resultado laboratorial 1 402 casos suspeitos e estão sob vigilância das autoridades 11 842 pessoas.

O dia de hoje representa uma subida de 25 por cento no número de casos do dia anterior. A título comparativo, Portugal tinha registado 1 600 no domingo e 1 280 no sábado.