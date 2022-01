Portugal registou este domingo mais 11.080 novos casos de covid-19 e 14 mortos, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A maioria dos novos casos são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 6.111 novas infeções e o registo de cinco mortos, logo seguida pela Região Norte com 2.998 casos e 4 mortos. Com números menos acentuados, segue-se a Região Centro (596 novos casos/1 morto), Alentejo (374/1), Algarve (340/2), Madeira (525/1) e Açores (136/0).

Refira-se, de resto, que este domingo o aumento de internamentos voltou a disparar. Existem agora 1.081 pessoas internadas em enfermaria, mais 58 do que no dia anterior, e existem 148 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis do que no sábado.

Os casos ativos também voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 203.322, mais 7.099 do que no sábado, e recuperaram da doença 3.967 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.201.704.

A incidência está agora nos 1182,7 casos por cada cem mil habitantes, a nível nacional, enquanto o R(t) está fixado nos 1,35.