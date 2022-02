Portugal regista mais 50.477 novos casos de covid-19 e 53 mortes a lamentar.

Estes são os dados do relatório divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS) nesta quinta-feira.

O documento indica 2.440 doentes internados, menos dois do que na véspera, mas um aumento nos pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos: são agora 155, mais seis do que no relatório anterior.

A incidência da doença, a nível nacional, está nos 7081,7 casos por 100 mil habitantes. O r(t) está em 1,09.

Já se encontra disponível o Relatório de Situação de hoje, 3 de fevereiro.

