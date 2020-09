Portugal passou de 1.953 para 1.957 mortes por covid-19, e de 73.694 para 74.029 casos.

Quer isto dizer que o boletim publicado pela Direção Geral da Saúde revela mais quatro óbitos e mais 425 doentes somados ao total da pandemia em Portugal.

Três das mortes a lamentar foram registadas na Região Norte (que tem mais 168 casos), e o outro óbito na Região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 188 casos).

Os arquipélagos de Madeira e Açores não registam novos casos.

Ainda relativamente aos totais nacionais, de referir que existem agora 659 doentes internados (mais 24 do que na véspera), 98 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais nove do que no domingo).

