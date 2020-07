Portugal passou de 49.379 casos confirmados de Covid-19 para 49.692 e de 1705 mortes para 1712, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira.



Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há registo de 313 novos casos e sete óbitos.



Do número de novos infetados, 253 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 81 por cento do total de contágios confirmados nas últimas 24 horas. Esta região registou ainda seis dos sete óbitos confirmados, sendo que a outra vítima mortal pertencia ao Alentejo.

Há agora mais 318 pessoas recuperadas, de um total 34.687 casos recuperados. O número de casos ativos em Portugal é, agora, de 13.293. Há menos 11 doentes internados no país, num total de 420, dos quais 52 estão em unidades de cuidados intensivos (menos sete do que no boletim anterior). Este é, de resto, o número mais baixo de internamentos nestas unidades desde 24 de março (48 doentes em cuidados intensivos).

Casos e óbitos por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 25.110 casos (+253), 582 óbitos (+6)

Norte: 18.441 casos (+26), 828 óbitos (=)

Centro: 4.392 casos (+5), 252 óbitos (=)

Algarve: 817 casos (+11), 15 óbitos (=)

Alentejo: 667 casos (+14), 20 óbitos (+1)

Açores: 160 casos (+1), 15 óbitos (=)

Madeira: 105 casos (+3), 0 óbitos.