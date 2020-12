Portugal registou mais 79 mortos e mais 3 772 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com mais 2 244 infetados (59,4 por cento do total do país) e mais 37 mortes (46,8 por cento) no dia de hoje.

O número global de mortos provocados pela pandemia é de 4 724 e o de infetados ascendeu a um total de 307 618.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 5 572 recuperados, sendo o número de casos ativos de 73 876, menos 1879 do que na véspera.

O número de internados em UCI manteve-se nos 525, enquanto o total de internados teve uma redução de oito pacientes para um total de 3 330.