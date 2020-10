A diretora-geral da Saúde pronunciou-se esta segunda-feira sobre os quase 30 mil espectadores que assistiram ao vivo ao Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, sem que as distâncias de segurança recomendadas fossem escrupulosamente cumpridas.

«Não me parece que a situação tenha sido catastrófica. (...) A maior parte das bancadas cumpriu as regras», disse na habitual conferência de imprensa de balanço do estado da pandemia de covid-19 em Portugal.

Graça Freitas referiu que o acesso às bancadas do Autódromo Internacional do Algarve foi feito de forma rápida, o que permitiu evitar a ocorrência de grandes aglomerações no exterior do recinto, mas frisou que nem tudo correu correu bem e reconheceu a existência de «discrepâncias entre as recomendações e a capacidade de fiscalizar» os incumpridores. «Se há um autocolante a pedir para a pessoa não se sentar, era bom que não se sentasse», acrescentou, responsabilizando também o público.

A diretora-geral da Saúde mostrou-se convicta de que o que sucedeu em Portimão não potenciará a ocorrência de uma «situação problemática».