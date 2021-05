Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 594 novos casos de infeção por covid-19 e uma morte (que ocorreu na Madeira), revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira.

Do total de novos casos quase metade são na região de Lisboa e Vale do Tejo (280). A incidência e Rt continuam a subir, situando-se agora em 1,07 em todo o território, quando antes era de 1,06. A incidência subiu também, com 57,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 54,4 no continente. Os dados anteriores apontavam uma incidência de 55,6 e 52,5, casos por 100 mil habitantes, respetivamente.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, o número de doentes internados em enfermaria continua a diminuir, havendo menos quatro que na terça-feira, para um total de 233. Quanto aos internamentos em unidades de cuidados intensivos, há mais um doente internado (53) do que na véspera.