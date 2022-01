Portugal regista, este domingo, mais 29 mortes e 45.335 novos casos de covid-19, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia no país estão confirmadas 19.856 mortes, 2.611.886 casos e quase dois milhões de recuperados.



No que respeita às mortes, a maioria (11) ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo. No Norte há mais seis vítimas a lamentar tantas quanto no Centro. Houve ainda quatro mortes no Alentejo e duas no Algarve.



O número de internamentos disparou nas últimas 24 horas. Há agora mais 105 doentes em unidades hospitalares num total de 2.397. Há mais sete pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no dia anterior.



A região norte registou a maioria dos novos casos reportados: 19.524. Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 12.928 casos enquanto o Centro registou mais 7.158 novos casos de infeção. Já o Algarve tem mais 2.039 novos casos e o Alentejo masi 1.779. Por último, os Açores registam mais 1.143 novos casos e a Madeira mais 764.



Em sentido contrário, há mais 39.396 pessoas recuperadas da doença num total de 1.994.151.



Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 597.879, mais 5.910 do que no sábado.