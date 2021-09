Portugal registou mais 1.231 novos casos de covid-19 e seis mortes em consequência da doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia, o país já registou 17.816 mortes e 1.048.941casos covid-19.



Nas últimas 24 horas houve uma diminuição do número de internamentos, havendo menos 32 pessoas, de um total de 650. Nos cuidados intensivos estão 135 doentes, menos cinco do que na véspera.



Das seis mortes registadas três foram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há ainda uma morte a lamentar no Alentejo, outra no Centro e outra na região Norte.



Nas últimas 24 horas Lisboa e Vale do Tejo registou mais 328 novas infeções enquanto a região Norte registou 440. As duas contam com 62,3 por cento do total dos novos casos.



Há, neste momento, 39.910 casos ativos em Portugal.



Em sentido contrário, recuperaram da doença mais 3.280 pessoas num total de 991.215.