Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 15 mortes associados à covid-19 e mais 2.314 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira.

A região Norte foi aquela em que se registaram mais novos casos, num total de 783, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo foram pouco menos (749).

Já no que diz respeito a mortes, Lisboa e Vale do Tejo, região centro, Alentejo e Algarve tiveram todos três óbitos associados à covid-19.

O número de internados em enfermaria também aumentou, estando agora 994 pessoas hospitalizadas (mais 30 do que no dia anterior). Nos cuidados intensivos estão agora 144 pessoas com covid-19, mais uma.

O R(t) está agora no 1,09 tanto no continente como a nivel nacional e a incidência encontra-se, agora, nos 485.3 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional e 490,3 casos de infeção por Sars-CoV-2 por cada 100 mil habitantes no Continente.

[em atualização]