A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta sexta-feira para uma situação de fraca qualidade do ar este sábado no continente, devido a uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África que transporta poeiras em suspensão.

A DGS referiu ainda que essa massa de ar poderá traduzir-se num «aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar afetando nomenadamente, as regiões do Alentejo, Algarve e interior da Região Centro».



Enquanto o fenómeno se mantiver, a DGS recomenda à população que evite esforços prolongados, bem como, a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.



A considerada população de risco (crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular), pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, a DGS frisa que «deve, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas».



