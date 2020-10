O FC Porto divulgou este domingo as condições para comprar bilhetes para o FC Porto-Olympiakos, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que marca o regresso do público ao Estádio do Dragão sete meses depois.

O encontro de terça-feira, a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões funcionará como teste e, de acordo com as indicações da UEFA e da Direção Geral de Saúde, será permitida a venda de 7,5 por cento da lotação do recinto.

Desta forma, apenas estarão disponiveis para venda lugares nas seguintes zonas: tribuna de Sócios, bancada central nascente, bancada lateral Nascente, bancada Coca Cola norte, bancada Super Bock (zona especial de adeptos).

Os ingressos, nominais e intransmissíveis , serão colocados à venda este domingo a partir das 15:00, na Loja do Associado do Estádio do Dragão junto à porta 27, em exclusivo a sócios do FC Porto.