Portugal regista mais 6.334 casos de covid-19, de acordo com o relatório divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS) nesta segunda-feira.

O documento indica ainda 16 mortes associadas a esta doença.

Existem agora 914 internamentos, mais 36 do que na véspera, e há 150 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um do que no relatório anterior.

A incidência nacional é agora de 804,3 casos por cada 100 mil habitantes, enquanto que o r(t) está nos 1,23.

