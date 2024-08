No dia 12 de setembro deste ano, a Netflix vai lançar um um documentário sobre a vida e carreira de Ángel Di María.

Esta quinta-feira, a plataforma publicou nas redes sociais um trecho do mesmo, com declarações do jogador do Benfica, da família do mesmo e de várias entidades de renome no futebol, como Lionel Messi, Marcelo, José Mourinho, Carlo Ancelotti ou Neymar.

No trailer, é possível ver algumas declarações do extremo argentino relativamente às várias críticas que sempre foi recebendo, fosse pelo rendimento ou pelas lesões que teve, confessando mesmo que chegou a tomar comprimidos para conseguir adormecer.

«Da minha infância até agora nunca tive um momento de tranquilidade. Eu cheguei a precisar de tomar comprimidos para dormir. Há muitas coisas que as pessoas não sabem e não veem», disse.

Entre as várias declarações no trailer, destaca-se a de Lionel Messi, atual jogador do Inter Miami, que deixou palavras de apreço ao compatriota, alguém que não teve o «reconhecimento devido».

«Durante toda a sua carreira não teve o reconhecimento que atualmente tem e que é mais do que merecido por tudo o que fez no futebol», atirou o campeão do mundo.