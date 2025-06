Di Maria está de partida e agora é em definitivo. O argentino vai regressar ao Rosario Central, para acabar a carreira em casa, colocando um ponto final na aventura em Lisboa.

A despedida foi feita numa entrevista aos meios oficiais do Benfica, através da qual explicou tudo o que significa para ele o clube.

«É amor puro. É um amor que, desde que cheguei com 17, quase 18 anos, e agora que me vou com 37 anos, senti sempre que era a minha casa, que é o meu lugar no mundo», referiu.

«Já tinha vivido isto com a minha mulher durante um ano, quando éramos mais jovens, e agora vivi-o também com as minhas filhas. Elas estavam mais do que felizes, choraram quando decidimos partir. Benfica é amor puro.»